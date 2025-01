Statistikaamet: ehitushindade kasv kuivas kokku, materjalid muutusid isegi odavamaks

Luminori peaökonomist Lennu Uusküla tõi välja, et võrreldes koroonaeelse ajaga, 2019. aasta detsembriga, on ehituse hinnad kasvanud kokku 38%. „See on isegi vähem kui tarbijahinnad, mis on kasvanud 41,4% sama aja jooksul.“ Uusküla sõnul on toonase ajaga eelkõige kallinenud just ehitusmaterjalid, mille hinnad on tõusnud 42,9%, samas kui kulud masinatele on kasvanud 25,6% ja tööjõule 26,2%.