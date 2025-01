Saaremaa laevaehitaja sõlmis Belgia riigiga üle 100 miljoni eurose lepingu

„See leping on märkimisväärne verstapost Eesti laevaehituse ajaloos ning näitab, et Eesti ettevõtted on võimelised konkureerima kõige keerukamate rahvusvaheliste projektidega,“ ütles BWB omanik ja juhatuse esimees Margus Vanaselja. „Eriti oluliseks peame Belgia riigi konstruktiivset ja paindlikku lähenemist hanke- ja finantseerimistingimuste kujundamisel, mis arvestab nii tellija huve kui ka ehitaja võimalusi. See on hea näide sellest, kuidas riigihangete tingimusi saab läbirääkimiste käigus kujundada nii, et need oleksid paindlikumad ka keskmise suurusega ja just kõrgemat kvaliteeti pakkuvatele ettevõtetele.“