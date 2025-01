Leia kõik Ignitis ON-i Baltimaade laadimisvõimalused ühest rakendusest

Balti e-mobiilsuse juht Eimantas Balta ütles, et mobiilirakenduse uudsus seisneb Balti riikide integreerituses. „Nüüd on võimalik reisides näha kõiki Ignitis ON-i laadimispunkte ühes kohas ja lisaks algatada elektrisõiduki laadimissessioone igas Balti riigis samamoodi. Kui näiteks Eesti elektrisõidukijuht sõidab Leetu, on selles riigis sama rakendus tema koduses keeles kättesaadav. Samuti kehtivad sõitjatele samad tingimused ning maksevõimalused, sealhulgas saab kasutada virtuaalkontole kogunenud summat, näiteks äri- või kinkekaardi limiiti,“ kirjeldas Balta.