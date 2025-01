Elisa värbab Soome ja Eestisse suure hulga tehisintellekti eksperte

„Tarkvaraarendus on traditsiooniliste insenerioskuste kõrval muutunud üha olulisemaks. Samal ajal on kasvanud tehisintellekti kasutamine, mis loob lisaväärtust nii ettevõtte töötajatele kui ka Elisa klientidele. Seetõttu tahame värvata järgneva 12 kuu jooksul Soome ja Eestisse ligi sada tarkvara- ja tehisintellekti eksperti ja juhti,“ sõnas Elisa Grupi tehnoloogiaüksuse juht Sami Komulainen.

Elisa sõnum tööturule ja tööotsijatele on, et eriti suur nõudlus on just kaasaegseid tarkvaraarendus süsteeme ja tehisintellekti tundvate arendajate ja juhtide järele.

„Nõudlus on tehnoloogiat tundvate tegijate järele, kes mõistavad ja tunnevad huvi ka äritegevuse vastu – ehk on huvitatud sellest, millise lõpptulemuse ja mõju annab koodi arendamine. Elisas on see eriti oluline, kuna meie tarkvaral on otsene mõju äritegevusele ja mõju klientide igapäevasele elule – olgu see siis seotud võrkude automatiseerimise, teenuste kasutajarakenduste või näiteks klienditeeninduse sujuvamaks muutmisega tehisintellekti toel,“ selgitas Elisa Grupi digiteenuste asepresident ja digijuht Toomas Polli.