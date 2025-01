Kuressaare kuursaali hoone pandi sundmüügi tõttu oksjonile

19. sajandi lõpus ehitatud hoone asub Kuressaare lossipargis. Hetkel tegutseb hoones kalarestoran Ku-Kuu ja hotell. Oksonikuulutuses on toodud välja, et rentnik on teinud suuri investeeringuid hoone hooldamisse ja parendamisse: vahetanud välja sisuliselt kogu hoone elektri- ja veevärgi; ehitanud välja külalistoad; ikvideerinud lekkiva ja hoonet kahjustanud soojussõlme (aur ja ulatuslikud veekahjustused); asendanud suure osa ustest ja akendes ja palju muud.

Rentniku sõnul on hoone väliskonstruktsioonide seisukord pidevalt halvenenud. Fassaadilaudis on paljudest kohtadest pehkinud ja värv maas; tsinkplekk-katus on roostes ja esineb lekkeid; vihmaveesüsteemid on amortiseerunud või katki; osa uksi ja aknaid vajavad lähiajal vahetamist.