Eesti sõjatööstus saab võimsa hoo: riik paneb mängu 100 miljonit

Fond keskendub sõjalise ja kahese kasutusega toodete ning tehnoloogiate arendamisele. Investeeringuid tehakse kahel viisil: otse ettevõtetesse ning läbi era- ja riskikapitalifondide.

Ministeeriumi teatel on riiklik tugi vajalik, sest see parandab kaitsevaldkonna kapitali kättesaadavust, mille kaasamine erasektorist on kaitsetööstusettevõte jaoks jätkuvalt keeruline.

„Valitsuse üks prioriteetidest on Eesti oma kaitsetööstuse arendamine, mis on osa riigi julgeoleku tagamisest ja majanduse konkurentsivõime parandamisest,“ sõnas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Minister lisas, et Kaitsefond on ka Euroopa mõistes suunanäitaja, sest kapitali kaasamine kahese kasutusega tehnoloogiate väljaarendamiseks on kasvav vajadus ka teistes riikides.

Otseinvesteeringute puhul on fondi maksimaalne osalus ühes ettevõttes kuni 10 miljonit eurot, kusjuures riigi osalus ei tohi ületada 49% ettevõttest. „Oluline tingimus on, et investeeringu tegemiseks peab leiduma ka erainvestor, kelle panus moodustab vähemalt 30% investeeringust,“ lisas SmartCapi juht Sille Pettai.

Fondiinvesteeringute puhul on maksimaalne summa ühe fondi kohta 20 miljonit eurot. Investeeringud on suunatud eelkõige Eesti, aga ka NATO liikmesriikides tegutsevatele ettevõtetele.

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu andmetel on sektoris praegu 154 ettevõtet, kelle müügitulu ulatub 500 miljoni euroni. Liidu juhi Kalev Koidumäe sõnul on sektori visiooniks jõuda 2030. aastaks 2 miljardi euro suuruse käibeni, keskendudes innovaatilistele kaitsetehnoloogiatele.

„Täiendava kapitali kaasamine annab uusi võimalusi innovaatiliste toodete arendamiseks, mis loob täiendavaid töökohti ja elavdab majandust. Kaitsefondi loomine on oluline komponent kaitsetööstuse ökosüsteemis, mis muudab meie ettevõtluskeskkonna atraktiivsemaks ka välisettevõtetele ja -investoritele,“ ütles Koidumäe.