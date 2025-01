Kakao drastiline hinnatõus paneb šokolaaditootjad proovile: töökohad on ohus

Kakao kilohind on eelmise aasta lõpus järsult tõusnud. Maailmapanga andmetel tõusis kakao hind ainuüksi detsembris 30 protsenti. Uus hinnarekord on pea kümme eurot kilogrammi eest, kusjuures kilogrammi hind oli kuni 2023. aasta kevadeni üle kahe euro.

„Üleilmne kakao hinnatõus mõjutab kõiki šokolaaditootjaid, samuti ka meid. Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on see, et nõudlus on suur, aga toorainet pole piisavalt, sest saagikus on püsinud mitu aastat madalal ning istandustele on seatud ranged piirangud,“ sõnab Orkla Eesti juhatuse esimehe Kaido Kaare. „Lisaks leidub kreenis turul alati spekulante, kes olukorda ära kasutavad.“