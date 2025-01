Uuring: tööampsude tegemine aitab kaasa püsitöö leidmisele

Alates 2020. aastast on registreeritud töötutel võimalus teha ajutist tööd ehk tööampse, ilma et nende töötuna arvel olemine ja hüvitiste saamine seetõttu lõppeks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööala asekantsler Ulla Saare sõnul on tööampsude lubamine olnud oluline samm paindlikkuse suurendamisel, mis on võimaldanud inimestel töötuna arveloleku ajal piiratud ulatuses tööd teha.

Ulla Saare sõnul viitab uuring sellele, et tööampsude võimaldamine on täitnud oodatud eesmärgid. „Uuring tõi välja, et tööampsudel on positiivne mõju eriti just riskirühma kuuluvate inimeste jaoks ning need aitavad kaasa püsiva töö leidmisele. Samas selgus ka, et riskirühma kuulujad teevad vähem tööampse kui inimesed, kes sinna ei kuulu. Kindlasti on riskirühmade töötute puhul oluline läbi mõelda, kuidas neid senisest paremini toetada, kuna nende kontaktvõrgustikud või oskused nii püsiva kui ajutise töö leidmiseks võivad olla erinevad,“ märkis Saar.