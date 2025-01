Salajas hoitud Nordica erikontrolli raport sai avalikuks: ettevõtte juhtimine tehakse maatasa

Raport valmis Ernst & Young Balticu ja advokaadibüroo FORT koostöös ning käsitles juhtimisotsuseid perioodil 1. jaanuarist 2020 kuni 27. juulini 2023. Kuigi dokument sai valmis juba 2024. aasta alguses, polnud see seni avalikkusele kättesaadav. Esialgu põhjendati raporti salajas hoidmist Nordica erastamise protsessiga.

Läinud nädalal ütles taristuminister Vladimir Svet (SDE), et nii tema kui peaminister Kristen Michal on raporti avaldamise poolt, ent seda keelavat Nordica ajutine pankrotihaldur, kuna info võiks pankrotimenetlust kahjustada. Täna tehti aga kauaoodatud raport siiski osaliselt avalikuks, kus ärisaladused ja muu „mitteavalik“ info on siiski kinni kaetud.