KUULA | Lihtsalt rahast: kuidas mõjutab automaks meie rahakotti ja harjumusi?

Eelmise aasta lõpp tõi erakordsed müügimahud ja pakkus ikkagi üllatust, kuigi oli teada, et inimesed soovivad tehingu ära teha veel enne automaksu jõustumist, tõdeb Coop Liisingu juht Martin Ilves. „Detsembri maht oli selline, et viimase 20 aasta jooksul mina sellist detsembrikuud ei mäleta,“ ütleb ta.

Möödunud aasta lõpus aset leidnud „autobuumile“ vaatamata on siiski ka neid, kes plaanivad auto soetada sel aastal. Eraisikutele tasuta kuulutamist pakkuva Autoportaali juht Ando Rahu toob välja, et sel aastal on turul valikut rohkem. Omast kogemusest on ta näinud, et mitmed professionaalsed müüjad on automaksu kulu võtnud esialgu enda kanda ehk sõidukite hinnad püsivad eelmise aasta tasemel.