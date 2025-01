Fontes: juhtimiskultuuri kujundaja Eestis ja Baltimaades

Juhtimiskultuuri ja inimkesksuse põimumine

Oma algusaastatel, 1990ndate esimeses pooles keskendus Fontes eelkõige strateegiatele, mis aitasid organisatsioonidel uue ärikeskkonnaga kohaneda ning inimeste ambitsioone ja organisatsioonide eesmärke ühendada. Praegu on Fontese tegevusvaldkonnad aga eriti laiahaardelised, kattes kogu talendi elukaarega seotud etapid: ettevõte pakub organisatsioonidele tuge nii talentide värbamisel, nende potentsiaali määratlemisel, arengu soodustamisel kui ka parema ja efektiivsema juhtimiskultuuri väljatöötamisel. Fontese tütarettevõte Figure Baltic Advisory on aga Baltimaade palgauuringute ja töötasusüsteemide disaini maastikul suurim teenusepakkuja nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Fontese paindlikkus ja inimesekeskse lähenemise propageerimine kajastub selgelt ka ettevõtte igapäevatöös. Nii organisatsioonide nõustamine, juhtimiskoolitused kui ka coaching’u- ja mentorlusprojektid on iga kliendi vaatenurgast lähtuvalt personaalsed ning pidevas arengus. Eestis ainulaadse ja rahvusvaheliselt EMCC (European Mentoring and Coaching Council) poolt akrediteeritud juhtimismentorlusprogrammi abil on Fontese meeskond aidanud sadadel juhtidel arendada oma oskusi nii inimeste kui ka protsesside juhtimises.

Väljakutsed ja tulevikuambitsioonid

Ettevõtte tulevikuplaanid on peamiselt seotud tehnoloogia integreerimise ja rahvusvahelise haarde laiendamise ning juhte abistavate metoodikate väljatöötamisega. Fontese ja Figure Baltic Advisory tööfookuses on muu hulgas näiteks digitaalsete platvormide ning automatiseeritud lahenduste arendamine nii palgauuringute kui ka koolituste maastikul. Samuti on ettevõte võtnud suuna Baltimaadest kaugemale, et üha enam pakkuda oma tuge ja teenuseid ka rahvusvahelistele ettevõtetele.