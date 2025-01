Ragn-Sells liigub hangetega Narva demotehase rajamise suunas

Ragn-Sells on juba kuus aastat koos Eesti teadlastega arendanud tehnoloogiat, millega saab kaltsiumi- ja ränirikkaid tööstusjäätmeid kasutada uute ja väärtuslike toorainete tootmiseks. Koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega on ühe võimalusena uuritud kaltsiumkarbonaadi tootmist põlevkivituhast, mida on Ida-Virumaale elektritootmise jäägina mägedesse kogunenud ligi 600 miljonit tonni.

Tehnoloogia arendustööd on tänaseks jõudnud faasi, kus novembris lõppesid esimesed hanked, et leida seadmed demotehase jaoks, mis on plaan avada 2026. aastal Narvas, IVIA tööstuspargis.

„Tegemist on igas mõttes ainulaadse protsessiga kogu maailma mastaabis. Põlevkivituhast kui jäätmetest on seni taaskasutatavaid tooraineid välja võetud ainult väikestes kogustes, sisuliselt teaduslaborite tasemel,“ ütles Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo. „Kuna meie eesmärk on liikuda järk-järgult üha suurema mastaabiga tööstusliku tootmise poole, siis on uuel aastal Narva demotehases rätseplahendusena rajataval unikaalsel tootmisliinil väga oluline kaal.“

„Et meie tehnoloogia demotehases toimiks, oleme selle arendamisel teinud koostööd erinevate ettevõtetega üle maailma, mis tegelevad seadmete projekteerimise ja ehitusega,“ selgitas viis aastat Ida-Virumaa tööstusjäätmete väärindamise projekti juhtinud Ragn-Sells Eesti juhatuse liige Alar Saluste.

„Sel sügisel astusime suure sammu ja allkirjastasime demotehase jaoks vajalike põhiseadmete ostulepingud. Praeguste prognooside järgi alustame nende paigaldamist IVIA tööstuspargi rendipinnale 2025. aasta lõpus.“

Ragn-Sellsi demotehase põhitehnoloogia üks tarnijatest on Alfa Laval, maailma üks juhtivaid esmaklassiliste seadmete pakkujaid soojusülekande, materjalide eraldamise ja vedelike käitlemise valdkonnas. Alfa Laval kiirendab puhaste tehnoloogiate ja ringmajanduse arengut raskes ja kerges tööstuses, energeetikas, toiduaine- ja meretööstuses.