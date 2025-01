Eesti jaekaubanduse eeskuju juba kolm kümnendit

Selver on 30 aastat olnud Eesti kaubanduse sümbol – tuntud ja armastatud jaekett, mis jääb truuks kodumaisusele. Ettevõtte juht Kristi Lomp kinnitab, et nende edu võti on head töötajad, lojaalsed kliendid, innovatiivsus, kodumaine kapital ja üheskoos kasvamine.