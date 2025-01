Seve Ehituse AS: Eesti mehed ehitussektori tipus nii Islandil, Norras kui ka Fääri saartel

Seve maju hinnatakse Norras – riigi põhjaosa on olnud aastaid ettevõtte suurim eksportturg. Mõni aasta tagasi tundus aga, et liiga palju mune on sattunud ühte korvi, ning jõuliselt hakati ennast brändima veelgi keerulisematel turgudel nagu Island, Fääri saared, samuti Gröönimaa. Kui alguses ehitas Seve Skandinaavia maadesse ridamaju, eramuid, suvilaid, siis nüüd täidetakse edukalt juba ka riiklikke tellimusi – näiteks on valminud Akureyri ülikooli ühiselamu Islandil, samuti sotsiaalkorterid Fääri saartel. „Selleks, et teise riigi avaliku sektori tellimustele iseseisvalt jalg ukse vahele saada, peavad sul olema referentsid, aga peab olema ka võimekus, et kohalik pank annaks hankekonkursil osalemiseks pangagarantiid ja päris arvestatavates mahtudes,“ selgitab Enniste. Hea on meenutada, kuidas koos edasimüüjaga avaldati Islandi turule sisenedes nädalast nädalasse kohaliku suurima ajalehe tagakaanel Seve maja pilti koos logoga. Ja kui 2018. aastal mängis Island MM finaalturniiril jalgpalli ning kogu saareriik seda telekast vaatas, osteti kõikide mängude vaheajale play-offist finaalini 30-sekundiline Seve maja reklaam. Nõndaviisi teadis õige varsti iga taksojuht Reykjavíkis, mis asi see Seve on.

Edu on tulnud põhjusega

Juba 30 aastat ehituses tegev perefirma võib oma edu üle õigustatult uhke olla. Järjepidevalt on tehtud õigeid otsuseid. Seve Islandi ettevõte kuulub täna sealsel turul seitsme suurima ehitusettevõtte hulka, Fääri saartel kuulutakse TOP-5de ning ilmselt ollakse ka mõlemal turul tuntuim puitelementmajade maaletooja. Lähiaastate eesmärk on mõlemal turul veel mahtu kasvatada ja keskenduda veelgi enam suurtele projektidele. „Aga eeldus on see, et leiame Eestist endale piisavalt kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaid – nii puuseppi, viimistlejaid kui ka projektijuhte. Seve kaubamärk püsib kvaliteedil, mis tähendab seda, et oskamatu kaadriga me tööd teha ei saa. Kõik lülid ketis peavad aru saama, et me ehitame nii nagu peab ja joonise järgi, mitte nii, nagu keegi on harjunud. Teame mida me teeme ja teeme seda hästi,“ kinnitab Enniste.