Riia lennujaama juhtum pani minister Sveti kolleegidele kirja saatma. „Droonidega seotu vajab põhjalikku analüüsi“

Justiits- ja digiministeeriumile ja siseministeeriumile saadetud kirjas ütleb taristuminister Vladimir Svet, et droonide valdkond on jõudnud tasemele, et Eesti riik peab reageerima. Hiljuti Riia lennujaamas toimunu näitab, et olukord on muutunud väga ohtlikuks.