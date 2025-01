Soome viimaste aastate suurim pankrotiprotsess käib. Alanud on odavmüük

Pankrotihaldur, advokaat Heikki Vesa ütles, et reedel avati 22 kauplust lõpumüügiks. Kaupu müükakse väga soodsate hindadega - allesjäänud tooted on saadaval 60-protsendilise allahindlusega soovitatavast jaehinnast ning lisandub käibemaksuga.

„Loodame, et müük läheb väga hästi. Vähemalt esimestel päevadel on kõvasti tegevust olnud,“ kommenteeris Vesa poodide viimast ponnistust.

Vesa sõnul jäävad kauplused avatuks kahest nädalast kuni mitme nädalani. Eesmärk on inventar müüa võimalikult kulutõhusalt, et rahuldada võlausaldajate nõudeid.

Kümneid miljoneid võlgu

Esmaspäev oli pankrotimenetluse neljas päev. Pankrotihaldur Vesa kinnitab, et praeguses etapis on tal ainult umbkaudne ettekujutus võlgadest ja varadest. Konkreetseid numbreid võlgade kohta ta ei avalda.

Avalik osa pankrotitaotlusest näitab siiski, et seitsme suurima võlausaldaja nõuded ulatuvad umbes 33 miljoni euroni. Suurim võlausaldaja on jae- ja hulgimüügifirma Carlson, kelle nõuded pankrotivarale on ligikaudu 8,5 miljonit eurot. Teiste võlausaldajate seas on pangad, kindlustusfirma Garantia, maksuamet ning värvitootja Tikkurila. Seitsme suurima võlausaldaja nõuete summad ulatuvad 2,5 miljonist eurost ülespoole.