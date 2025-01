L95 plaanib vaidlustada kohtuotsuse, et Prisma ei pea Linnamäe keskuses kauplust pidama

„Kohus leidis, et kohustus „pidada supermarketit“ on liiga lai, et selle täitmist saaks nõuda kohtus. Meie arvates on selline järeldus elukauge ning kavatseme otsuse vaidlustada,“ märgib L95 OÜ juhatuse liige Vitali Kõllomets.

„Esmaspäevase otsusega kinnitas Harju Maakohus, et üürileping kehtib edasi ning Prismal ei olnud õigust seda üles öelda. Prisma sama päeva kinnitus, et nad „on valmis maksma renti üürilepingus määratud perioodi lõpuni“ on äärmiselt silmakirjalik – enne eilset kohtuotsust maksis Prisma renti vaid siis, kui teda ähvardas pankrotimenetlus. Olles aga oma rendivõla ära maksnud, nõudis Prisma raha meilt kohe tagasi. Viimati nõudis Prisma meilt raha tagasi just paar tööpäeva tagasi ehk 17. jaanuaril,“ lisab Kõllomets.

„Lepingud on täitmiseks ning Prisma kui Eesti üks turuliidritest peaks teadma, kuidas peaks supermarketit pidama,“ ütleb ta.

Kõllomets leiab, et Prisma viited toidu raiskamisele on arusaamatud: „meie ei nõua Prismalt konkreetsete toidukoguste varumist. Prisma on kahtlemata võimeline korraldama poepidamist nii, et kohal on õige kogus toidukaupu, mida Linnamäe keskuse külastajad reaalselt soovivad.“

Tema sõnul disainiti keskus konkreetsete suuniste järgi, arvestades Prisma vajadusi ning erisoove. „Prisma lepingurikkumise tulemusel kadusid keskusest ka väikerentnikud, kelle äri arvestas ankurrentniku külastajatega. Ilmselt peame eraldi kohtumenetluse käigus Prismalt sisse nõudma tekitatud kahju, sest meil ei ole enam lootust, et Prisma hüvitaks tekitatud kahju vabatahtlikult,“ toob Kõllomets välja.

L95 leiab, et Prisma üritab hiilida kõrvale võetud kohustuste täitmisest. „Ootame nüüd ringkonnakohtu seisukohta, kas supermarketi aktiivse ja järjepideva pidamise kohustuse täitmist saab lepingupoolelt nõuda,“ sõnab Kõllomets.

Prisma Peremarket avas Linnamäe supermarketi 2021. aasta augustis. Eelmise aasta jaanuaris teatas Prisma, et sulgeb kaupluse. L95 hinnangul ütles Prisma lepingu üles „otsitud põhjustel“ ning rikkus lepingutingimusi.

L95 OÜ esitas 2023. aasta augustis Prisma vastu pankrotiavalduse, tuues välja üle 225 000 euro suurusele võla ja viidates ka Prisma kahjumlikule majandustegevusele. Prisma nimetas pankrotiavaldust põhjendamatuks survemeetmeks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada