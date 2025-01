Trump teatas 500 miljardi dollari suurusest tehisaru investeeringust USA-sse

Trump ütles, et ChatGPT looja OpenAI, SoftBank, Oracle ja Abu Dhabi investor MGX plaanivad koos ühist ettevõtet nimega Stargate, mis kavatseb ehitada andmekeskuseid ning luua rohkem kui 100 000 töökohta USA-s.

Esmase sammuna lubatakse investeerida 100 miljardit dollarit, ülejäänud investeering peaks toimuma järgneva nelja aasta jooksul.

Oracle’i nõukogu esimees Larry Ellison sõnas, et esimesi andmekeskusi juba ehitatakse Texases. Kokku rajatakse neid 20, ning igaüks on poole miljoni ruutjala suurune (umbes 46 500 ruutmeetrit). Tema sõnul võiksid esimesed andmekeskused pakkuda tehisarule arvutusvõimsust, et analüüsida terviseandmeid ning anda nõu arstidele patsientide ravimiseks.

Reuters vahendab, et antud juhul ei täpsustatud, kas tegu on varasemalt teavitatud projekti laiendamisega. Nimelt kirjutas tehnoloogiaväljaanne The Information mullu märtsis, et OpenAI ja Microsoft töötavad plaani kallal, et investeerida 100 miljardit dollarit andmekeskustesse, mis sisaldaks ka tehisarul põhinevat superarvutit nimega Stargate ning mis peaks hakkama tööle 2028. aastal.

Trump sõnas pressikonverentsil, et kavatseb kasutada oma võimu, et lihtsustada projektil ehituslubade saamist, sh, et saada energiale ligipääsu. USA elektritarbimine tõotab järgnevate aastate jooksul tehisarule keskendunud andmekeskuste tõttu märkimisväärselt suureneda. Samal ajal nähakse murekohana, et elektritootmine ei jõua kaugeltki järele. See tähendab ühatlasi kasvavat elektrikatkestuste ohtu.

Lisaks eile tehtud teatele avalikustas Trump esmaspäeval, et tühistab eelmise presidendi, Joe Bideni, täidesaatva korralduse, mille eesmärk oli vähendada tehisarust tingitud ohte tarbijatele ja riiklikule julgeolekule ning mis nõudis, et tehisaru arendajad pidid jagama valitsusega nii-öelda turvalisuse teste enne, kui projektidega avalikult välja tullakse.

