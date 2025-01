Spetsialist selgitab, kuidas ettevõtet küberrünnakute eest kaitsta

Selle asemel, et keskenduda rünnakutele otse lõppkasutaja sihtmärgile, ohustavad häkkerid olemasolevate tarkvarade tarneahelate nõrku lülisid, et tekitada kaost, mis viib viimaste aastate silmapaistvamate küberjulgeolekuintsidentide ja andmetega seotud rikkumisteni.

See on võimalik vaid juhul, kui ettevõtte süsteemid ei ole küberturbe seisukohalt turvaliselt seadistatud ja ajakohastatud vastavate turvauuendustega. Näiteks, kui tootmisettevõtte automatiseeritud tootmisliin ei ole küberrünnakute eest kaitstud saavad pahalased selle hetkega seisma panna, nõuda raha või viia läbi muid manipulatsioone. Nii võib tootjal jääda täitmata olulised lepingutingimused ja tarned. Kui tootja ei suuda müüa, siis ei suuda ta ka investeeringuteks võetud laene teenindada – selle kõige tagajärjeks on suur majanduskahju.

Tõde on see, et küberrünnakute tegijaid ei huvita, mis riigi ja mis ettevõttega on konkreetselt tegu. Enamik ründajaid kasutab veebis turvanõrkuste üles leidmiseks automatiseeritud tööriistu. Alles siis, kui turvaauk on leitud, uurivad nad seda lähemalt ja katsuvad informatsiooni maha müüa huvitatud osapooltele, kes viivad läbi suunatud rünnakuid.

Kuigi küberrünnakutest ja ohtudest räägitakse üha enam, kohtab veel siiani suhtumist, et „minu või meie äri ründajaid ei huvita, sest oleme selleks silmatorkamatud või lihtsalt liiga väikesed“. Samuti levib endiselt ohtlik mõttemuster, et kuna Eesti on nii väike ja meil on eriline keel, siis meid suuretõenäosusega keegi rünnata ei taha.

Tavaliselt suurenevad rünnakud Mettase sõnul just majanduslangese ajal, mil ka ettevõtjatel napib vahendeid enda kaitsmiseks. „Nüüd, mil majandus on taas kasvule pöördumas, on hea küberturvalisus fookusesse võtta,“ sõnab ta.

Seetõttu hindavad pangad üha kõrgemalt just neid kliente, kes on mõelnud oma ettevõtte küberturvalisusele ja sellesse investeerinud, sest nii on äri jätkusuutlikum ja küberohtude eest kaitstud ka kliendid. Õnneks näeme, et pikalt kestnud majanduslangus ei langetanud ettevõtete investeeringuid küberturbesse. Pigem on olukord vastupidine ja näeme, et küberturbega tegelemine on muutumas üha populaarsemaks ja liigub kasvutrendis.

Samuti näeme, et ründed lunavara tüüpi rünnetelt on pigem liikunud tarneahela rünnakutele ehk rünnatakse ettevõtteid, millel on palju ühendusi või mõju teistele ettevõtetele ning turgudele. Rünnakute skeemid on muutumas ka ühe keerulisemaks.

Eesmärk on mõjutada ühe ründega võimalikult suurt hulka ettevõtteid ning nende andmestikku. Samuti on tõusuteel eri pettused, mis on konkreetselt disainitud ning suunatud isikutele, kes on jõupositsioonidel, kasutades ära nende hõivatust ning tähelepanu hajumist pettuse ohvriks langemisel. Näiteks 2023. aastal oli 74% rünnetest edukad just inimvea tõttu.

Kuidas ettevõte end kaitsta saab?

„Parim viis end küberohtude ees kaitsta on, kui ettevõtte juhid ja IT-meeskonnad teadvustavad, kuidas küberkurjategijad ärisid tavaliselt ründavad ning selgitavad seda ka oma töötajatele,“ soovitab Mettas.

Üks enim levinud ründevõimalus on ettevõtte igapäevaste tööriistade, nagu näiteks ettevõtte e-maili süsteemi või raamatupidamistarkvara kuritarvitamine. Sellisel juhul on ründaja eesmärk jääda avastamata nii kaua kui võimalik ja tegutseda ohvri süsteemides nii, et seda oleks võimalikult keeruline tuvastada. Halvimal juhul võib see lõppeda ettevõttelt tema identiteedi varastamisega.

Teine laialt levinud kurjategijate võte on tuntud tarkvarapakettide trojaniseerimine: populaarselt kasutatavat tarkvara modifitseeritakse selliselt, et see sisaldaks pahatahtlikku koodi. Läbi sotsiaalse manipulatsiooni veendakse ohvreid installima tarkvara, mida on ründaja poolt pahatahtlikult muudetud.