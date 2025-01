Advokaat selgitab: mida teha, kui ärisaladus ei ole enam saladus?

Heidutusmeetmena saab tööandja ärisaladuse rikkumise ärahoidmiseks kasutada leppetrahvi, kui töötaja ja tööandja on leppetrahvis ning selle suuruses omavahel kirjalikult kokku leppinud.

Mida teha, kui töötaja on rikkunud ärisaladuse või konfidentsiaalse teabe hoidmise kohustust?

Esmalt tuleks tööandjal pöörduda otse töötaja poole ning nõuda rikkumise lõpetamist. Kohtu kaudu on võimalik taotleda ka ärisaladuse viivitamatut kaitset läbi hagi tagamise.

Tööandja saab töötajalt nõuda ka rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamist. „Tavaliselt töötajad selliseid kahjunõudeid vabatahtlikult ei täida ja tööandjal tuleb pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse,“ tõdeb advokaat, ja lisab, et ka leppetrahvi nõudega tuleb tööandjal enamasti töövaidlusorgani poole pöörduda.

Seejuures tuleb tööandjal arvestada, et töötaja võib kohtus nõuda ebamõistlikult suure leppetrahvi vähendamist ning kahju puudumine võib leppetrahvi nõude ka välistada.

Ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise korral, salastatud info kasutamisel või avaldamisel võib tööandja pöörduda ka politsei poole. Ärisaladuse ebaseaduslik saamine, kasutamine või avaldamine, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, on karistatav rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.