Tüli idufirma rahakaasamisel: 200 inimest on töö kaotamisele lähemal kui kunagi varem

„Tsükli põhjas heas kasvuhoos ning õige pea hästi rahastatud ettevõttest „välja tõstetud“ saada ilma mingi põhjuseta on lihtsalt inetu,“ ütles Müür, kes oli üks esimesi, kes ettevõttesse 2018. aastal uskus.

Nii hoiab Müür kinni FleetFoxi kahe miljoni eurose investeeringu edasi liikumist, mis on ettevõtte juhi Martin Kristersoni sõnul eluliselt vajalik. Ettevõtte praegused rahavarud on lõppemas ning uue kasvu jaoks kapitali pole. Uue investeeringu saamise eelduseks on aga esmalt korrastatud omanike struktuur, millega Müür kuidagi nõus ei ole.