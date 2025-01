18 aastaga muutunud elud

Esimesed täiesti eraldi ehitatud ööpäevaringse toega kortermajad valmisid 2018. aastal Tallinnas, olles esimesed sellised teenuskohad pealinnas. Tänapäeval on selliseid korterelamuid 15 erinevas linnas kokku 24. Ka neid kodusid iseloomustab perelaadne elukorraldus – sellises majas on neli korterit, igas elab kuus inimest. Igal inimesel on oma tuba, koos toimetatakse ühises elutoas-köögis, kokatakse ning tehakse koduseid toiminguid ja tegevusi.

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigi toel alustati reorganiseerimist. Esmalt ehitati peremaju, millest esimesed valmisid 2012. aasta alguses Karulas ja viimased viis 2013. aastal Vääna-Vitis. Kui perekülad rajati pigem asulate servadesse, siis teises etapis otsustati luua erivajadusega inimeste elukohad kogukonna keskele, just sinna, kus elavad ka teised inimesed. 2015. aastal valmis Tallinnas esimene tavalise korrusmaja tavalisse korterisse ehitatud kogukonnas elamise üksus. Midagi sellist ei olnud varem Eestis tehtud, sest juurdunud oli veendumus, et psüühilise erivajadusega inimesed ei saa tavalises kortermajas elada. Usk, et saavad ikka, on leidnud kinnitust, sest teenusele suunamisel hinnatakse inimese tegelikku abivajadust ja võimekust ning valmisolekut väiksema toega hakkama saada.

Võib julgelt öelda: erilised inimesed elavad nüüd oma kodus.

Igal inimesel on õigus elada tavalist tegusat elu

AS Hoolekandeteenused pakub tänapäeval erinevaid teenuseid: ööpäevaringset erihooldusteenust, kogukonnas elamise teenust, teenuseid ööpäevaringseks erihoolduseks sügava liitpuudega klientidele, kahjustava käitumisega autistidele ja kohtumäärusega inimestele. Selle aasta juulis liituvad ka Maarjamaa Hariduskolleegiumi kaks õppekeskust AS-iga Hoolekandeteenused.

„Meie eesmärk on taastumise toetamine ja kõikidele teenusesaajatele tegusama elu pakkumine. Me leiame üles inimese tugevused ja kasutame neid võimalikult normaalse elukorralduse tagamiseks,“ tutvustab eesmärke juhatuse esimees Liina Lanno. „Kogukonnas elamine tähendab omakorda võimalust kasutada kogukonna pakutavaid teenuseid, käia raamatukogus, ujulas, näitustel, kinos või spaas, kohtuda sõpradega. Lisaks saab huvi korral ja võimetekohaseid ameteid õppida erinevates kutsekoolides või koolitustel. See kõik tähendab tavalise tegusa elu ja töötamise võimalust.“

Hea Hooga edasi

Iga inimene soovib end tunda vajaliku ja kasulikuna. Juba varakult mõisteti, et taastumisteekonnal on oluline osa töövõimaluse pakkumisel. 2010. aastal loodi tütarettevõte SA Hea Hoog, mille eesmärk on leida ja pakkuda töövõimalusi psüühilise erivajadusega inimestele. Hea Hoo töökeskused asuvad 13 linnas ning pakuvad igal aastal töötamise võimalust enam kui 600 erilisele inimesele. Siin valmistatakse tooteid, mida turul päriselt vaja on, näiteks kvaliteetsed lemmikloomatooted on juba aastaid ostjate lemmikud.

Hea Hoo näol on tegemist sotsiaalse ettevõttega, kus väärtustatakse taaskasutust. Siin ei ole ükski töö liiga väike – näiteks loomapesade valmistamisel on vaja nii inimesi, kes mõistavad õmmelda, kui ka neid, kes oskavad täitematerjali ette valmistada ja toote sisse pista. Veebipoest www.heahoog.ee kaupa ostes toetab igaüks eriliste inimeste töötamist.

Inimeste inimesed

Ettevõtte visiooni elluviimisel on asendamatud ja hinnatud tegevusjuhendajad, kes igapäevaselt tugiisikutena erilisi elanikke toetavad. „Tegevusjuhendaja töö kõige suurem väärtus on tänulikud elanikud, kelle elu on saanud suurema tähenduse ja sisu. See töö tähendab inimesele tiibade andmist, tema julgustamist ja võimestamist. Samuti toetamist ja eesmärkide seadmist, millest ehk loetud aastad tagasi unistadagi ei osatud. Sõber ja usaldusisik olemist, sest iga inimene vajab oma inimest, kellega jagada nii muresid, rõõme kui ka unistusi. Ja unistustel, mis välja öeldakse, on ju ometigi kombeks täituda,“ sõnas Lanno. Tegevusjuhendaja töö kohta leiab infot www.hoolekandeteenused.ee.

Tavaline eriline elu

See teekond on olnud pikk ja käänuline. Lisaks psüühilise erivajadusega inimeste elutingimuste paranemisele ja toele on muutunud ka ühiskonna hoiakud – järjest enam mõistetakse, et kõik inimesed väärivad väärikat elu, hoolimata oma erivajadustest. Iga inimese tavalist erilist tegusat elu.