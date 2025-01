KUULA | Investoritel raha on, aga pole piisavalt noori ja vihaseid asutajaid, kellele seda anda

Ta tõdes, et üheks peamiseks probleemiks on asjaolu, et kuigi riskikapitalifondidel raha on, siis ei tule piisavalt uusi idufirmasid peale, kellele seda raha jagada, mistõttu ka näiteks üks fond otsustas pillid kokku pakkida. Liiga pikalt seisev raha võib osutuda aga probleemiks, kuna see mõjutab ka tulevasi rahakaasamisi.