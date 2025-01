Toruproff OÜ – väikesest torutööde ettevõttest tunnustatud teenusepakkujaks

Toruproffi jaoks on klienditeenindus alati esikohal. Koidumets rõhutab, et kiire ja korrektne kommunikatsioon on äärmiselt oluline, eriti olukordades, kus klient on kriitilises olukorras – näiteks külmadel talvekuudel, kui küttesüsteem ootamatult tõrkeid tekitab. Ettevõtte meeskond püüab alati reageerida võimalikult kiiresti, et vältida majade jahtumist ja ulatuslikumaid kahjusid.

Toruproff OÜ alustas väikeste sanitaartehniliste tööde ja remontidega. Ent aastatega on ettevõtte teenuste valik ja tööde teostamise võimekus märkimisväärselt kasvanud. Täna tegeletakse nii eramajade kui ka korter- ja büroohoonete vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide rajamisega. Eriti suurt tähelepanu on pälvinud erilahendused, mis hõlmavad näiteks paarismaju, ridaelamuid ja tööstuslikke laopindu. Lisaks pakutakse vähem reklaamitud, kuid väga vajalikke teenuseid nagu küttesüsteemide läbipesu, mis parandab süsteemide efektiivsust ja pikendab seadmete eluiga.

Samuti peetakse oluliseks, et igale kliendile selgitatakse lahendused ja protsessid põhjalikult lahti. Eriti hoolitsetakse vanema generatsiooni klientide teadlikkuse eest, et nad saaksid teenust rahuliku südamega kasutada.

Meeskond ja väärtused

Toruproff OÜ koosneb üheksast töötajast, kelle seas on nii pikaajalise kogemusega torumehi kui ka ettevõtte sees välja koolitatud spetsialiste. Meeskonna suurimaks tugevuseks peab Kaire Koidumets probleemide lahendamise oskust ja ühtsust keerulistes olukordades. „Suudame leida lahendusi, mis rahuldavad nii klienti kui ka meie enda nõudmisi, vajadusel õpime vigadest,“ ütleb ta.

Tulevikuvisioon

Toruproff OÜ eesmärk pole kasvada üle Eesti või laiendada meeskonda meeletult suureks. Pigem soovitakse säilitada praegune kvaliteet ja meeskonna ühtsus. „Tahame teha oma head asja ja tunda uhkust tehtu üle,“ selgitab Koidumets. Märgist „Eeskujulik ettevõtte“ on Toruproff uhkusega kandnud alates 2018. aastast ja see on üheks kinnituseks, et ettevõte on õigel teel.

Inspireeriv töö ja rahulolevad kliendid

Võimalus pakkuda klientidele üha efektiivsemaid lahendusi on Toruproffi inimestele inspireeriv. „Kui me teame, et soojuslahenduste puhul on võimalik midagi paremini teha, siis me ütleme seda. Jah, selgitustööd tuleb teinekord teha rohkem, aga see on töö üks põnevamaid osi,“ räägib Koidumets.

Toruproff OÜ areng on heaks näiteks sellest, kuidas väike ettevõte võib kasvada tugevaks ja usaldusväärseks partneriks, kes suudab pakkuda lahendusi ka kõige keerulisemates olukordades. Ettevõtte sõnum oma klientidele ja koostööpartneritele on lihtne: tänu mõistvatele ja usaldavatele suhetele on võimalik ületada kõik raskused ja jõuda parimate lahendusteni.