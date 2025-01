GRAAFIKUD | Eesti võlg kasvab mühinal, eespool on vaid Soome

Kuigi Eesti riigivõlg kasvab jõudsalt – aasta varem oli see vaid 18,7 protsenti –, on ka 24-protsendiline riigivõla tase endiselt Euroopa Liidu (EL) kõige madalam näitaja. Soome seevastu on oma võlakoormusega jõudnud 81,5 protsendini, mis annab suurimate võlakoormusega riikide pingereas seitsmenda koha. Põhjanaabritest ettepoole jäävad vaid veel Kreeka (158,2%), Itaalia (136,3%), Prantsusmaa (113,8%), Belgia (105,6%), Hispaania (104,3%), Portugal (97,5%) ja Austria (83,2%). Kreeka ja Portugal on aga seejuures riigid, kelle võlakoormus alaneb ELis kõige kiiremas tempos.