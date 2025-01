Palgatõus Balti riikides aeglustub.

Prognoositakse mullusest edukamat majandusaastat

Uuringust selgub, et 2025. aastaks prognoosib 61% Eesti, 64% Läti ja 65% Leedu ettevõtetest, et aasta ei tule eelmisest majanduslikult halvem. 31% Eesti, 39% Läti ja 40% Leedu organisatsioonidest usub, et aasta tuleb mullusest parem. Oluline on märkida, et Eestis on optimistlikult tulevikku vaatavate organisatsioonde hulk märkimisväärselt ja Leedus pisut kasvanud, samal ajal kui Lätis on optimiste mullusest veidi vähem.