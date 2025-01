Töötajate enesekindlus tööturul on vähenenud

Kui 2023. aasta lõpus oli tööotsingutel või tööpakkumistest huvitatud 73% tööga hõivatud inimestest, siis 2024. aasta lõpuks juba 81% töötajatest. Üldse ei otsinud tööd vaid 19% töötajatest. Aasta varem ei olnud tööpakkumistest huvitatud 28% töötajatest.

Tööotsingu aktiivsus on suurenenud ka mittehõivatute seas – neist otsisid aktiivselt tööd üle poole (51%), aasta tagasi oli sama näitaja 41%.

Tööotsijate aktiivsus on kasvanud

„Tööotsijate kasvanud aktiivsust kinnitab ka CVKeskus.ee tööportaali statistika. Keskmiselt kandideerib praegu ühele vabale ametikohale 63 töövõtjat, mida on 19% enam kui aasta tagasi,“ kirjeldas tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. Ta lisas, et 2022. aasta lõpuga võrreldes on kandideerijate arv kerkinud koguni 61%. Uue töökoha otsingutel on nii mittetöötavad kui ka hõives olevad inimesed, kes püüavad paremat töökohta leida.

Adler lisas, et kui varasemalt on tööandjad olnud hädas kandidaatide leidmisega, siis nüüd raskendab värbamist paljudel ametikohtadel väga suur kandideerijate arv, mille hulgast sobivate välja sõelumine on töömahukas.

Valdkonniti on konkurents praegu tihedaim transpordi- ja logistika-, teenindus- ja turundussektorites, kus viimase 12 kuu lõikes on keskmine kandideerijate arv vaba ametikoha nimel ületanud 70 kandideerija piiri, näitavad CVKeskus.ee andmed.

Kõige madalam on konkurents aga hariduses ja tervishoiusektoris, kus tööd on endiselt rohkem kui tegijaid. „Neis sektorites leidub palju ameteid, mida ei ole võimalik põhjaliku ettevalmistuse või kogemuseta teha ning seega on piiratud ka valdkondade-vaheline liikumine,“ selgitas Grete Adler.

31% töötajatest tunneb end tööotsingutel ebakindlana

Uue töökoha leidmisel tunneb end ebakindlalt ligi kolmandik (31%) töötajatest ja veelgi rohkem on neid (39%), kelle hinnangul on nende enesekindlus tööturul viimasel ajal vähenenud.