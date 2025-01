Säästunipp: hoia aastas kokku ligi 1000 eurot

Puhas joogivesi on tervise toetamiseks sama oluline nagu liikumine, värske õhk, tasakaalus toit ja hea uni. Äsja välja tulnud Tervise Arengu Instituudi riiklike soovituste järgi peaks täiskasvanud naine tarbima päevas keskmiselt 2 ja mees keskmiselt 2,5 liitrit vedelikku.

Arvestades, et liiter pudelivett maksab ligikaudu 1 euro, maksab soovitatud koguses vesi koos pandipakendiga ühele inimesele aastas kokku umbes 800–1000 eurot. Kui lisada siia muud poest ostetavad joogid, näiteks mahlad ja limonaadid, on kulu rahakotis veel märkimisväärselt suurem.

Tallinna Vee veekvaliteedi juht Kristiina Soovik rõhutab, et puhas vesi on kõige tervislikum jook. „Kuigi ka vee puhastamine ja tarbijateni juhtimine maksab, on selle tarbimine võrreldes pakendatud jookidega kordades soodsam. Joogipudelite ostmisest loobumine on lihtne viis igapäevaseks rahasäästmiseks,“ tõi ta välja.

Ära maksa reklaami eest

Lisaks kallile hinnale on pudelivee joomisel ka väga suur keskkonna jalajälg. Iga kuupmeeter pudelivett tähendab keskmiselt 2000 plastpudelit. Ligi 90% pudelivee hinnast on seotud plastpudeli tootmise, transpordi ja reklaamimisega, mitte vee kvaliteediga. Iga kord, kui ostad pudelivett, toetad oma ostuga ka plastitootmist.

Väljaande Natural Society andmetel kulub ühe 0,5-liitrise plastpudeli valmistamiseks sama palju energiat kui 1000 liitri kraanivee tootmiseks. Toidutootmist uuriv mittetulundusühing Food Print on leidnud, et ühe plastpudeli valmistamiseks kulub umbes 5,3 liitrit vett. 1 liitri kraanivee tootmine tekitab 173 grammi vähem CO 2, võrreldes sama koguse pudelivee tootmisega. Lisaks veele kulub ühe plastpudeli valmistamiseks ligikaudu 0,25 liitrit naftat. Seetõttu on joogivee tarbimine otse kraanist või korduvkasutatavatest pudelitest üks lihtsamaid viise oma tarbimise keskkonnamõju vähendamiseks.

Kaks järvetäit vett aastas