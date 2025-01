Swedbank teenis möödunud aastal kopsaka puhaskasumi

Selleks, et muuta investeerimine veel mugavamaks ja kättesaadavamaks, lisas Swedbank sügisel võimaluse osta ja müüa Swedbank Roburi fonde mobiiliäpis. 2024. aastal investeeriti Roburi fondidesse kaks korda rohkem kui aasta varem.

Novembrist langetas Swedbank igapäevapanganduse teenuste hindu 33%. Swedbank hakkas pakkuma eraklientidele põhipaketti, mis sisaldab deebetkaarti 1 euro eest kuus ning piiramatult pangasiseseid, siseriiklikke ja Euroopa makseid nii äpis kui ka internetipangas. Ka Swedbanki äriklientidele oli novembris häid uudiseid – euromaksed on neile nüüd tasuta.

Nüüd saavad ka Swedbanki ettevõtetest kliendid kasutada raha küsimise võimalust, et veelgi mugavamalt äri ajada. Raha küsimine on käepärane just väiksemate teenusepakkujate ja hooajaliselt kauplevate ettevõtjate jaoks.