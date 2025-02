ÜLESKUTSE | Sel aastal mitu muudatust. Saada meile oma küsimus 2024. aasta tulude deklareerimise kohta

Kui sul on 2024. aasta tulude deklareerimise kohta mõni küsimus või tähelepanek, saada see hiljemalt 5. veebruaril meile. Küsimustele vastavad maksu- ja tolliameti (MTA) spetsialistid.

Maksu- ja tolliamet tuletab ka meelde, et investeerimiskonto andmeid deklareerides tuleb need internetipangast tuludeklaratsioonile saata enne seda, kui asud deklaratsiooni esitama. Nii toimides on need andmed deklaratsioonil kohe eeltäidetuna olemas. Ka alaealiste laste investeerimiskontod tuleb igal aastal deklareerida.