Tallinn võttis vastu kaitseväe Juhkentali linnaku detailplaneeringu

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus märkis, et ka suletud territooriumite puhul on oluline avalik planeeringumenetlus. „Ajaloolisel Juhkentali suvemõisa territooriumil on pikalt tegutsenud kaitsevägi, kelle vajadused ajas muutuvad. Planeeringu eesmärk on kavandada ümbritsevaga sobivad hooned, mistõttu on hoolega kaalutud kaitse all oleva hoonestuse ja keskkonna säilitamist ning uue lisamist. Kuigi territoorium on suletud, näeb planeeringulahendus ette näiteks täiendavate rattateede rajamist territooriumi vahetus ümbruse,“ selgitas ta.

Planeering hõlmab 12,41 hektari suurust maa-ala ning on koostatud eesmärgiga muuta alal asuvate kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet. Planeeringuga on kavandatud kaks riigikaitse-, üks tootmis- ja kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti. Samuti määratakse ehitusõigus kuni 20 viiekorruselise hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.

Detailplaneeringu peamine eesmärk on korrastada kaitseministeeriumi ja kaitseväe valduses olevate kinnistute piire ning määrata ehitusõigused riigikaitseliste hoonete rajamiseks. Riigikaitse taristu koondamine ühte kvartalisse tagab suurema julgeoleku ning toimivad seosed ümbritsevate kvartalite ja tänavavõrguga. Planeeringuala asukoht Filtri tee ja Peterburi tee läheduses tagab väga hea ühenduse teiste ülelinnalise tähtsusega magistraaltänavatega nagu Tartu ja Pärnu maantee.

Hoonestusalad uute hoonete ehitamiseks on kavandatud Filtri tee poolsesse ossa. Planeering arvestab, et domineerima jääks muinsuskaitse all olev endine Juhkentali sõjaväehospidali peahoone. Samuti säilitatakse alal asuv tiikide süsteem ja väärtuslik kõrghaljastus. Hoonestuse tänava-äärne joon on määratud endise sõjaväekasarmu järgi, luues Filtri tee äärde ühtlase tänavaseina.

Kavandatud hooned on paigutatud nii, et need jätaksid majadevahelised vaatekoridorid, mis võimaldavad vaateid endisele sõjaväehospidali peahoonele. Samuti on uute hoonete pikkuse ja laiuse määramisel järgitud endise kasarmuhoone mõõte.

Planeeringu koostas arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ. Tallinna linnaplaneerimise amet ja Kesklinna valitsus korraldavad selle avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris.

