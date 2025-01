„Võru linnas on vabanemas hea asukohaga kaubanduspind,“ reklaamib üürikuulutus kinnisvaraportaalis kv.ee. Täna asub Võru kesklinnas aadressil Räpina mnt 4 veel Rimi pood, kuid mitte enam kaua. Hoone vabaneb hiljemalt 29. juunil.

Üürikuulutuse kohaselt on krunt 2628 m2 suur ja hoone enda pindala on 853,1 m2. Parklasse mahub 33 autot. Kinnisvaramaakleri sõnul on Võru linn tuntud oma kaubanduskeskuste poolest, mistõttu tagab ka asukoht kesklinnas hea konkurentsieelise, kuna seal liigub palju autosid ja jalakäijaid.