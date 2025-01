Leping sõlmitud! Eestlased arendavad innovaatilist kosmose küberturbe harjutusväljakut

Eesti ettevõtetel on suur potensiaal

Eesti ettevõtteid aitab ESAle lähemale Eesti Kosmosebüroo, mis kuulub ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) koosseisu. Kosmosebüroo juht Madis Võõras tõdes, et Eestil on potentsiaali saada valdkonna eestkõnelejaks: „Eesti ettevõtted on küberkaitse valdkonnas Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks tuntud ja tunnustatud. See on tugev märk sellest, et meiesugune väike riik võib oma teadmiste ja oskustega saada Euroopas kosmoseteenuste kasutuselevõtu, ohtude ohjamise, autonoomsete robotite arendamise ja kosmosesektori küberturvalisuse tagamise valdkondades liidriks.“