Hiina e-kaubandusplatvormid, näiteks Temu ja Shein, on viimastel aastatel saavutanud märkimisväärse populaarsuse ka Eesti tarbijate seas. Nende edu taga on peamiselt odavamad hinnad, kui võrrelda neid kohalike kaupmeeste omadega.

„Vaadates kasvõi telefoniümbriseid, mille kulumaterjal ainuüksi – kui on tehtud vähegi kvaliteetsest plastist – on kaks eurot, siis kuidas on võimalik toode kätte saada ühe euroga? Selge on see, et siin ei ole juttu keskkonnasõbralikest materjalidest ning normaalsest tööjõust,“ ütles Eesti e-kaubandusliidu tegevjuht Tõnu Väät.