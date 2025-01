Pangajuht: ettearvamatuse ajastu jätkub – kaks sammu, kuidas väikeettevõtja saab end kaitsta

Parimas mõttes tüüpilisel Eesti ettevõtjal, kelle ettevõtte käive ei ületa paari miljonit ning töötajaid on kuni mõnikümmend, on viimastel kuudel majandusprognoose jälgides tekkinud ilmselt üsna kummaline tunne. Samavõrd autoriteetsete arvamusliidrite kommentaarid kõiguvad seinast seina. Ühe sõnul on majanduses juba kevad käes ja kõik läheb ülesmäge, teine jälle vangutab peab ning hindab, et vindumine jätkub või olukord läheb hoopis hullemaks.

Majandus on kompleksne süsteem, kus vastastikku mõjutavad teineteist nii objektiivsed kui emotsionaalsed tegurid. Baltimaade puhul muudab pildi veelgi keerulisemaks geopoliitiline olukord. Kas sõjalised pinged jahutavad majandust – või innovaatilise kaitsetööstuse areng hoopis tõstab kohaliku tööstuse maailmatasemele? Kas see, et väliskapital müüb varem kokku ostetud varasid kohalikele ettevõtjatele, on halb või siiski hea?

Majandusteooria ei paku üheseid valemeid selliste olukordade hindamiseks. Ilmselt osaliselt just seetõttu jõuavadki sama kompetentsed analüütikud mõnikord väga erinevate järeldusteni. Eesti ja kogu Baltikumi majanduslikku lähitulevikku on väga keeruline prognoosida, sest muutujaid on väga palju.

Turgudel on kasvuvõimalusi, aga need ei paista kaugele kätte

Suhtlen palju väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidega. Finora Panga kliendihaldustiimide kaudu on mul ka ülevaade eesliinilt, mis puudutab Eesti ja Leedu ettevõtjate hinnanguid oma sektori käekäigule ning tulevikule. Selle põhjal näib, et sama raskesti prognoositav, nagu makromajanduslik üldpilt, on täna ka erinevate sektorite nii-öelda taktikaline turuolukord.

Mõõdukaks optimismiks on põhjust, sest selgelt on turgudel palju võimalusi, mõnikord isegi väga kiireks kasvuks. Samal ajal ei saa kunagi kindel olla, kas Eesti ettevõtte suurklienti või omakorda tema olulist klienti ei taba ootamatu tagasilöök, näiteks seoses Hiina või Saksamaa majanduse, tariifide ja sanktsioonide või eksportturgude tarbijate meeleoludega.