Rahahädas inimesed lähevad aina enam pandimajast abi otsima

Eesti suurima pandimajade keti Luutar esindaja sõnul pantisid eestlased läinud aastal 20% rohkem isiklikku vara, mis on kogusummana rohkem kui kunagi varem. Kõige suurem külastatavus oli Pärnu, Kohtla-Järve ning Tartu pandimajas.

Karlovas asuva Kuu pandimaja esindaja Janely Udumets toob välja, et tõenäoliselt on klientide arvu kasvu taga üha halvenev majanduslik olukord ja tõsiasi, et inimestel on aina keerulisem ots-otsaga kokku tulla. Udumetsa sõnul vajavad inimesed kiirelt raha, et maksta arveid. Ka pühade ajal oli inimesi väga palju rohkem. Ta kahtlustab, et inimesed ei tule lihtsalt olemasoleva rahaga välja.

Tartus Annelinna Maximas tegutseb juba teist aastat pandimaja Kullake. Eelmise aasta detsembris ettevõtte käive kahekordistus. Juhataja Marian Tobro sõnul on pandimaja külastavate inimeste profiil ajas muutunud. Ta lisab, et järjest rohkem leiab nende juurde tee just edukamad inimesed, väikeste ettevõtete omanikud ning riigitöötajad. Mured on erinevad, kas auto vajab remonti või lemmikloomaga juhtub midagi. Karlova pandimaja omanik Riho Suurmets lisab, et mõnikord juhtubki inimestel mõni ootamatu õnnetus, autoavarii, matused, äkksurm. See lööb ju ka korrektse inimese rahakotti augu.

Viimase paari aastaga on keskmine pandisumma tõusnud 70 eurolt 250 eurole. Kuu pandimaja esindaja sõnul tuuakse peamiselt kuldehteid, tööriistu ja telefone. Kui varasemalt osteti omanike poolt toodud esemed tagasi, siis viimasel ajal jäävad rohkem kui pooled esemed ootama uut omanikku.

Pandimajade esindajad toovad välja, et klientuuri kasvu taga on kindlasti ka kullahind, mis on teinud läbi märkimisväärse tõusu. Marian Tobro lisas, et nemad ostavad hetkel 1 gramm kulda 44,5 euroga. Aasta tagasi oli veel 1 grammi hinnaks 30 eurot.

