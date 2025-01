Statistika ei valeta: möödunud aasta oli kinnisvaraturul rahulik

Tehingute aktiivsus on maakondade lõikes suurim Harju maakonnas, kus toimus 4973 tehingut. Aastaga kasvas seal tehingute arv 17%. Väikseim tehingute arv registreeriti Hiiu maakonnas, kus toimus 72 tehingut. Rahalist kapitali kaasati enim samuti Harju maakonnas ehk 1,2 miljardit eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis oli Tallinna uue korteri keskmine ruutmeetrihind 4276 €/m², mis võrreldes eelmise aasta ja kvartaliga on kasvanud vastavalt 2% ja 1%. Järelturu korterite keskmine hind oli Tallinnas 2784 €/m², mis on langenud 1% võrreldes aasta tagusega. Eestis (v.a Tallinn) maksis 2024. aasta neljanda kvartali andmetele tuginedes uue korteri ruutmeeter keskmiselt 2971 eurot, aastataguse ajaga võrdluses on jäänud samale tasemele.