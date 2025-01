Lenno Uusküla: viis meile olulist asja, mida Trumpi esimestest sammudest võib välja lugeda

Uusküla sõnul on Donald Trumpi esimesed päevad olnud selles mõttes ootuspärased, et ta tegelebki teemadega, mida ta on oluliseks pidanud ja mille puhul suuri samme teha lubanud.

„Ootuspärane on ka see, et ta sammud on olnud vähem radikaalsed, kui varem lubatud. Seda nägime ka eelmisel korral, kui ta presidendiks sai. Ameerika Ühendriikide presidendil on üllatavalt vähe otsest võimu USA majanduses toimuva üle. Selleks on vaja läbi rääkida seadusandlike kogudega, need muutused võtavad aega ja tulevad järgmiste kuude jooksul. Kõik, mis puudutab teisi riike, saab president lihtsamalt ise otsustada,“ sõnas ta.