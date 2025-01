Invego pakub koduostu toetust 5000 eurot iga lapse kohta

Invego juht Kristjan-Thor Vähi ütleb, et koduostu toetuse algatust inspireeris hiljutine kurb sündimusrekord. „Negatiivne iive ja ühiskonna vananemine on tõsised väljakutsed, millele tuleb lahendusi otsida. Meie otsus on toetada neid, kes panustavad uute põlvkondade kasvatamisse,“ selgitab Vähi projekti laiemat eesmärki. Arendaja pakutav uue kodu ostutoetus sõltub peres kasvavate laste arvust ning kehtib kõikidele Tiskreoja, Luccaranna, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodude elurajooni uutele kodudele.

„Suurem laste arv peres tõstab arusaadavalt perede igapäevaseid kulusid ning samas on suuremal perel elamiseks vaja ka rohkem ruumi. Toetusega aitamegi lastega peredel kergemini endale sobiva uue kodu leida,“ rääkis Vähi lisades, et kõigis neljas arenduses leiab soovija ka 4-5-toalise kodu. Korterid on avara ja funktsionaalse planeeringuga, enamjaolt ka ruumikate rõdude või terrassidega ning ridaelamutest koosnevas Uus-Järveküla elurajoonis on igal perel ruumi kohe kahe korruse jagu. „Õiges kodus on alati hea olla koos perega, aga peab olema ka koht, kus soovi igaüks saab soovi korral võtta aega enda jaoks - olgu siis lugemiseks, õppimiseks või puhkamiseks,“ selgitab Vähi.

Läbimõeldud ja lastesõbralik

Invego rajatavad elurajoonid on tuntud terviklike elukeskkondadena, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi aktiivseks elustiiliks, keskendudes just lastega perede vajadustele. Majade ümber on kergliiklusteed, rohealad, mänguväljakud ja spordiplatsid ning majades endis liftid, et ka rataste, kärude ja raskete kottidega oleks lihtsam hakkama saada.