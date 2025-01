Estateguru: investeerimiskonto omanik teenib edaspidi suuremat tulu

Estateguru juht ennustab alanud aastaks investorite aktiivsuse kasvu, kuna kinnisvarasektori viimase poole aasta areng on olnud selgelt positiivne. „Väikeinvestori jaoks ei ole aastal 2025 lihtne leida ühisrahastusega sarnast ligikaudu 10-protsendilist aastatootlust, mis oleks sama tugeva tagatisega, nagu seda on kinnisvara ning sellele seatud esimese järjekoha hüpoteek,“ kirjeldab Mihkel Stamm turu olukorda ning rõhutab, et ühisrahastus sobib ka sõna otseses mõttes väikeinvestorile. „Alustada saab igal ajal, sest Estateguru platvorm on veebis avatud 24/7 ja seal on alati valikus mitmeid erinevaid projekte. Investeerida saab kasvõi 50 euro kaupa ja ikka on see alati kinnisvara tagatisega,“ lisab ta.