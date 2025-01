Vaata pilte: Stellar – uhkete vaadetega tõelised südalinnakodud

Stellari valikus on ühe- kuni viietoalised 30–160 ruutmeetri suurused avarad ja valgusküllased korterid. „Jah, Stellar on väga üheselt elumaja, sinna ei tule ühtegi büroopinda. Stiilipuhas city elu - kõrged laed ning lummavaid vaateid pakkuvad maast laeni aknad, terrassid ja rõdud,“ kirjeldab Novira Capitali müügijuht Taavi Reimets, kelle kinnitusel ei saa Tallinna linna seatud kõrghoonete teemaplaneeringute järgi ükski hoone tulevikus Stellari kõrgemate korruste elanike merevaadet ka varjutama hakata. „Koos ehitusega algas ka müük ning mitmed just kõrgemate korruste korterid broneeriti esimeste hulgas,“ peab Reimets oluliseks hoiatada võimalikke huvilisi otsustega mitte liigselt venitada.

„Veel rohkem kesklinnas on täna Tallinnas uue kortermaja asukohta pea võimatu ette kujutada,“ arutleb Reimets ning lisab, et Stellar toob niinimetatud Kompassi asumisse ümbritseva keskkonnaga sobituvat uut linlikku kvaliteeti ning elegantset ja väärikat arhitektuuri. „Kõik südalinna elu mugavused on Stellarist käeulatuses, kuid samas asub ta rahuliku põiktänava ääres ehk suuremast tänavamelust siiski võrdlemisi eraldatud,“ räägib Reimets. Tõepoolest vaid mõne minuti jalutuskäigu kaugusel asuvad mitmed koolid ja lasteaiad, pargid ja spordirajatised, aga ka suur hulk erinevaid kauplusi, restorane ja kohvikuid.

Elukvaliteeti tõstab veelgi Stellari juurde planeeritud lopsaka rohelusega hooviala, mis pakub mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi. „Puhkealade ja mänguväljakuga hoov on lahendatud nii, et sobiv keskkond vabas õhus aja veetmiseks oleks nii lastel kui täiskasvanutel,“ kirjeldab Reimets ning kiidab kogu läbimõeldud tervikut. Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud Pluss arhitektid Indrek Suigusaar ja Tanno Tammesson koostöös Meelis Press arhitektidega.