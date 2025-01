SELGITUS│Miks valmistub Eesti elektrikatkestusteks, kuigi desünkroniseerimise riskid olla minimaalsed?

2022. aasta septembris ilmus toonane peaminister Kaja Kallas ootamatult uudistesaatesse „Aktuaalne Kaamera“ ja hoiatas Eesti rahvast võimalike elektrikatkestuste eest. Hirm tundus põhjendatud: sünkroonkompensaatoreid polnud, üks elektriliinidest Lätiga oli maas ning Baltikumi elektrisüsteemi sagedust juhiti Venemaalt. Õhus oli oht, et Venemaa võib meid ootamatult oma võrgust eraldada. Halvimal juhul tähendanuks see, et Eestis tuled ajutiselt kustuvad.