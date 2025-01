NIMEKIRI ja FOTOD | Selgusid Eesti parimad iduettevõtted. Vägevalt läks kaitsetööstuse tegijatel ja investeerimisplatvormil

Eesti peaminister Kristen Michal ütles avakõnes, et idufirmad moodustavad peaaegu 4% Eesti SKT-st, samas veel mõni aeg tagasi oli see näitaja 1,5%. „Selline kasv näitab valdkonna olulisust Eesti majandusele ja meie inimestele, ka rahvusvaheliselt. Kuid mitte ainult oma uuenduslikkuse tõttu, vaid ka Eesti kui tehnoloogialiidri maine tugevdamisel maailmas,“ ütles Michal ning lisas, et viimased aastad on olnud keerulised kõigile, kuid Eesti iduettevõtted mitte ainult ei ole tormi üle elanud, vaid on sellest tugevamana välja tulnud. „Üha rohkem ettevõtmisi muutub kasumlikuks, mis panustab meie majandusse viisil, mida veel mõni aasta tagasi oleks olnud raske ette kujutada. Õnnitlen kõiki nominente ja võitjaid, kes te inspireerite meid kõiki ja tuletate meelde, et Eestis tähendab kohanemine edu – ja edu viib parema homseni.“