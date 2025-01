Uuring: roolis kasutab mobiili koguni 75% Eesti juhtidest

Uuringus osalenud juhtidest kinnitas 75%, et nad kasutavad sõidu ajal mobiiltelefoni. Väga tihti kasutatakse telefoni navigatsiooniseadmena või räägitakse vabakäesüsteemi abil. Samas tunnistas 23% juhtidest, et nad vahetavad või otsivad autot juhtides telefonist muusikat, ning 13% ütles, et nad helistavad sõidu ajal ka ilma vabakäesüsteemita. 7% juhtidest saadab häälsõnumeid, 5% kirjutab sõidu ajal sõnumeid, peab vestlust või sirvib veebi. 3% vastanutest teeb autot juhtides samal ajal telefoniga pilte või videoid.

Autoroolis telefonide kasutamine aina sageneb

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul on kahjuks märgata, et telefonide kasutamine roolis aina sageneb. Tegu on väga ohtliku tendentsiga, sest igasugune kõrvaline tegevus häirib juhti keskendumast liiklusele.

„Mõni aasta tagasi läbi viidud samasuguse uuringuga võrreldes on näha, et mobiilide kasutamine on muutunud veelgi laialdasemaks. Kui varem oli telefoni kasutamine sõidu ajal pigem noorte probleem, siis nüüd teevad seda sama suurel määral kõik inimesed, teistest veidi vähem vaid üle 55-aastaste vanusegrupp,“ selgitas Kruus.

Uuringust ilmnes, et rohkem kipuvad roolis telefoni kasutama mehed, neist teeb seda 80%, kuid ka naiste puhul on see näitaja 70%. Pooled kuni 34-aastased noored kasutavad pidevalt telefoni muusika otsimiseks või vahetamiseks, vanemate juhtide puhul see näitaja väheneb. Koguni iga seitsmes noor tunnistas, et kirjutab juhtimise ajal sõnumeid või peab vestlust, mõned aastad tagasi tegi seda üks noor üheteistkümnest.

„Mõistagi kasutavad paljud telefoni navigatsiooniseadmena, aga kahjuks on märgata, et võrreldes varasemaga kasutavad täna noored telefoni roolis olles hüppeliselt enam. Kui sama tendents jätkub, liigub see tulevikus ka teistesse vanusegruppidesse,“ lisas Kruus.

Probleem on laialdane