Rahandusministeerium: Euroopa Liidu toetuste kasutamine on igati graafikus

Nagu öeldud, moodustavad välistoetustest ühe kaalukama osa Rahandusministeeriumi kureeritavad struktuurifondid, kus perioodil 2021-2027 on Eestil kasutada kokku 3,37 miljardit eurot. Euroopa Komisjon kiitis meie rakenduskava heaks 2022. aastal ühena esimeste hulgas. Täna on kava elluviimine hea hoo sisse saanud ning meetmed käima lükatud. Seda hoolimata pea kaheaastasest hilinemisest, mil üle Euroopa keskenduti Covid-kriisi tõttu Taasterahastu (RRF) kiirele käivitamisele ja struktuurifondide läbirääkimiste pakk esialgu ootele pandi. See ei olnud kuidagi Eesti viivitamine, vaid terve Euroopa alustas hiljem.

Samuti ei saa liigselt keskenduda toetusraha jaotusele aastate vahel. Struktuurifondide maht on fikseeritud kindla ajaperioodi peale (reeglina 9 aastat) ning perioodi lõpuks see ka ära kasutatakse. Nii, nagu on kasutatud varasematel perioodidelgi.

Seejuures tuleb aga silmas pidada, et raha ei lähe kaduma, kui jooksva eelarveaasta jooksul ei ole kogu planeeritud summat võimalik välja maksta. Seda (ühel aastal) kasutamata osa saab edasi kasutada järgmisel eelarveaastal, mistõttu on eksitav rääkida, justkui oleks sadu miljoneid kaotsi läinud.

Välistoetuste puhul on Eestile üldjuhul eraldatud kindel toetusmaht kogu perioodiks ning eelarvestamisel planeerivad ministeeriumid, kui suur osa sellest kavandatakse konkreetsel aastal kasutusse võtta. Kuna toetuste rakendamise tempo sõltub väga paljudest asjaoludest, alates hangete õnnestumisest kuni toetuse saajate huvini mõne meetme vastu, on paratamatu, et plaanitud maht ei pruugi realiseeruda.

Sõltuvalt fondi iseloomust ning ministeeriumide praktikast ja hinnangust erineb ka prognoositäpsus. Eelarve planeerimisel on loomulikult suund täpsuse suurendamisel ja omalt poolt suuname kõiki ministeeriume planeerimisel konservatiivsemad olema, et vältida liig-optimistlikku ennustust rahade kasutamise tempo osas.

Et tagada perioodi lõpuks fondide 100%-line kasutus, on kokku lepitud kindel trajektoor ning eesmärgid igale ministeeriumile. 2024. aastal prognoosid ministeeriumid kohustustega katta vähemalt 64% ja toetuse saajatele välja maksta 12% struktuurifondide toetuse eelarvest. Projektide rahastamise tempo on olnud aga prognoositust kiirem – aasta lõpuks oli kohustustega kaetud 68% toetuste eelarvest.

Väljamaksete mahuks saavutati 2024 .aasta lõpuks 11% ehk 374 miljonit, mis maksti toetuse saajatele välja hüvitamiseks esitatud kuludokumentide alusel. Samas ei näita kulude tagantjärele hüvitamine tegelikult ringlevat raha hulka. Nii-öelda põllul tehakse jooksvalt pidevalt tehinguid ning nende hüvitamine toimub tagantjärele ajalise nihkega (kui toetuse saaja tšekid esitada otsustab).

Seega on loogiline, et väljamaksete maht on perioodi alguses tagasihoidlikum ja hakkab projektide edenedes jõudsalt kasvama. Me ei maksa ju ehitajale poolt maja maksumust välja siis, kui ta alles vundamendiauku kaevab. Suuremad summad liiguvad ikka siis, kui katus hakkab peale saama ehk ollakse töödega lõppjärgus või valmis. Rakenduskava elluviimist alustati 2023. aastal, projektide teostuseni jõuti 2024 ja nüüd hakkab tulema ka järjest rohkem väljamakseid.

Loeb, kui palju on võetud kohustusi

Kui rääkida struktuurifondide raha kasutamise edenemisest, on oluline keskenduda sellele, kui palju on reaalselt võetud kohustusi ehk sõlmitud lepinguid ja tellitud töid. 68% kogumahust tähendab, et sisuliselt on tänaseks turul ringlemas 2,3 miljardit eurot toetatud projektide, investeeringute ja meetmete elluviimiseks. Selle näitajaga oleme Euroopas kõrgel 3. kohal (Leedu on 7., Läti 23. kohal).

Nii ei pea paika hinnang, nagu Eesti oleks kuidagi aeglane olnud. Saime startida siis, kui Euroopa Komisjon stardipaugu andis. Tänaseks on tehtud vägagi korralik stardikiirendus ja oleme eelmise perioodi trajektoorile järele jõudmas.