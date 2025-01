Finantskelmidel läks möödunud aasta luhta

Pettusteks kasutatakse tehisaru

„Finantskelmid ei jää kindlasti puhkama ja mõtlevad välja järjest uusi skeeme, kuidas ära kasutada inimeste heausklikkust ja hajameelust. Citadele pank jätkab oma teavitustööd pettuste ennetamiseks ja klientide kaitsmiseks. Hoiame ikka meeles ja räägime seda edasi ka oma lähedastele, nagu vanaemad ja vanaisad, et igasugustele kahtlastele linkidele ei tasu vajutada, pangatöötajad ega üksi muu ametnik ei küsi mitte kunagi sinu pangakonto PIN-koode ega palu neid endale saata. Ehk aga kõige tähtsam on see, et kui keegi teid ühegi sellise tegevusega tagant kiirustab, siis see on kohe kahtlane. Kelmid panustavad tihti just sellele, et inimene kaotaks kiirustades valvsuse või et tal ei õnnestuks oma tegevusi kellegi lähedasega enne läbi arutada,“ märkis Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.