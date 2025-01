Inseneribüroo STEIGER – 20 aastat maapõueuuringuid ning töö neljal kontinendil

Märgilisematest arengutest toob ettevõtte juht esmalt välja keskkonnalabori asutamise juba 2006. aastal ja tegevuse laiendamise maaparanduse valdkonda 2008. aastal. „2010. aastal alustas ettevõte põlevkiviuuringuid Jordaanias, 2014 sai hoo sisse ehitusmaterjalide katselabor, mis laienes aastal 2018 ka Tartusse. Samal aastal sisenesime ka südamikpuurimise turule, kus taasjuurutasime pärast 30-aastast pausi trosstõmbega puurimise, mis tagab geoloogilistel puurtöödel kõige parema kvaliteedi. Juba paar aastat hiljem oli meil Paldiski vesisalvesti uuringute raames võimalus rajada Eesti sügavaim, 926 m puurauk. See on rekord, mille loodame käesoleval aastal pea kahekordselt ületada. 2024. aastal viisime oma juhtimissüsteemi ISO 9001, 14001 ja 45001 standarditele vastavaks, et saaksime osaleda ka suurematel rahvusvahelistel hangetel ja tagada nõutava kvaliteedi. Sinna vahele jäävad projektid neljal mandril, v.a Austraalias, ja kümnetes valdkondades.“ Steigeri ISO-sertifikaadi tegevusloetelu on ilmselt Eesti pikim, hõlmates terve lehekülje.

Ettevõtte arengut ja kasvu on läbi ajaloo iseloomustanud teatavad arenguhüpped, kui on juurutatud mõnd uut uuringu- või konsultatsiooni suunda, investeeritud seadmetesse või laienetud Eestist väljapoole. „Ilmselt on üsnagi ebatavaline, et suhteliselt väikesel Eesti ettevõttel on näiteks Indias tegutsev tütar – Steiger Geosience and Engineering. Samas tuleb mainida, et Lätis ja Soomes see meil ei õnnestunud,“ jagab Niitlaan.

„Pidevalt käis klapitamine, kuidas kuu lõpus ots otsaga kokku tulla. Toona aitas palju, et iga hilinemisega ei kaasnenud maksuvõlglaseks tembeldamine. Kõigepealt maksime inimestele, siis tarnijatele ja lõpuks maksud. Võlgu ei jäänud kellelegi, aga hilinesime sageli. Kuid küllap oli ka teistel nii.“ Hiljem, aastatega, tuli ka stabiilsus, mitmekordsed Gaselli auhinnad, AAA-krediidireitingud ja tiitlid „Usaldusväärne Eesti ettevõte“. „Kuid tõsi ta on, olles jätkuvalt kiirelt kasvav ettevõte, on ka praegu kõik vahendid ringluses ning vahel peab püksirihma pingutama,“ nendib Niitlaan.

Steigerile on kogu aeg olnud huvitavad kõik suuremad arendused, mis otsapidi maapõuega seotud. Mainitud sai vesisalvestit, kuid palju on tööd olnud seoses Rail Balticu, tuumarajatiste, tuuleparkide, kaevanduste, karjääride, turba jääkvaru uuringute ja palju muuga. Ressurss või alusuuringud on vundament, millele kõik järgnev rajatakse, seetõttu on vastutus äärmiselt suur.

Tuleb märgata kõiki väljakutseid.

Niitlaan toob välja, et samas on ka inseneri roll väga huvitav, mitte üksnes insenerprobleemide lahendamise vaatest, vaid olles ka aktiivselt nii projekti vedaja kui ka selle oponentide vahel. „Kui arendajat valdab sageli pime usk, et kõik on võimalik, ja teiselt poolt, et mitte midagi ei ole võimalik, siis inseneribüroo endale emotsioone lubada ei saa. Tuleb märgata kõiki väljakutseid, kuid mitte ainult, neile on vaja ka lahendused leida.“

Väärt töötajad ja partnerid

Niitlaan tõstab uhkusega esile kõiki 230 steigerlast, kes on ettevõttes pikemat või lühemat aega töötanud, mitmekümneid koostööpartnereid ning sadu ja sadu kliente, kes on oma ettevõtte arengu ja toimimise tagamise Steigerile usaldanud. „Nii nagu on meie esimene töötaja Mairy Tammekänd meiega, on meiega ka meie esimene klient Kiviõli Keemiatööstus ning meie nendega. Meil on olnud õnn panustada kümnete praeguste valdkonna juhtide arengusse, olles sageli nende esimene erialane tööandja ja hüppelava, ning teiselt poolt oleme aidanud paljudel ettevõtetel tagada nende tööks vajalikud eeldused, mis on võimaldanud neil üle Eesti mitmeid tuhandeid töökohti luua. See annab hea tunde, et midagi on õigesti tehtud.“

Tulevik on optimistlik

Üleminek uutele tehnoloogiatele paneb Steigeri tüüpi ettevõtetele suure koormuse. Tekib terve rida uusi küsimusi, mis vajavad uurimist. „Nii näiteks oleme Eestis esimestena sisenenud kesksügava maasoojuse (500–2000 m) valdkonda, panustame aktiivselt taastuvenergiarajatistesse ning oleme tõsisemalt laienemas mereuuringute valdkonda.“ Euroopal ja kogu maailmal seisab ees suuri väljakutseid, mis vajavad lahendamist ja kus on võimalik Steigeri oskuste ning teadmistega aidata. Rääkimata siis Indiast, kus juba töö käib ja kus Steiger otsib maailma suurimatele kaevandusettevõtetele näiteks uusi, elektroonikatööstusele vajalike toormete leiukohti. „Kõik, mis me oleme saavutanud, on tänu sellele, et mingi hetk on keegi meid usaldanud ja me oleme suhtunud sellesse tõsiselt. See võiks laiemalt olla Eesti majanduskasvu moto.“