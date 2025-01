Pank annab nõu: mida teha siis, kui enam kodulaenu maksta ei jõua?

Makseraskustesse sattudes või selle ohu tekkides on kõige tähtsam laenu väljastanud pangaga koheselt ühendust võtta. Koos tekkinud olukorda analüüsides saab pank pakkuda võimalusi maksegraafiku leevendamiseks, sh eri tüüpi maksepuhkuseid.

Samas, kui on väga selge, et konkreetse koduga seotud kulud käivad üle jõu ka kaugemas tulevikus, tuleb ajutiste leevenduste asemel otsida püsivaid lahendusi. Loobuda olemasolevast kodust väiksema ja odavama kasuks on paljudele kindlasti ebamugav ja raske otsus, kuid sageli ainuõige ja kasulik valik. Kui laenuvõtja ei suuda püsivasse makseraskusesse sattudes ise sellist käiku ette võtta, võib see lõppeda sellega, et laenutagatise müügiotsuse teeb pank. Viimane ei ole kasulik stsenaarium pangale ega laenuvõtjale.

Selle vältimiseks on oluline hoida pangaga avatud suhtlust ja koostöös lahendusi otsida. Näiteks saadavad pangad juba üsna varases võlastaadiumis oma klientidele meeldetuletusi tasumata laenumaksete kohta. Kui laen on jäänud tasumata juba teist kuud järjest, uurivad pangad võlgnevuse põhjuseid. Lisaks viivisele, mida arvestatakse võlas olevalt põhiosalt, tuleb tõenäoliselt tasuda ka võlamenetluse tasu. Halvim, mida sellisel juhul teha, on eirata panga kõnesid ja e-kirju. Selline käitumine võibki lõpuks viia olukorrani, kus pangal ei jää muud valikut, kui laenuleping üles öelda ning asuda kohtutäituri abiga tagatist müüma.

Mis juhtub, kui kodulaenuga jäädakse lootusetult võlgnevusse?

Pangal on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda siis, kui ollakse osaliselt või täies ulatuses võlgu vähemalt kolme kuu maksed. Lepingu ülesütlemine tähendab seda, et pank hakkab tervet laenujääki koos võlas oleva intressi- ja viivisesummaga tervikuna sisse nõudma. Intressi arvestus lõpetatakse ning edasi arvestatakse viivist tervelt laenujäägilt. Viivis on paraku juba kõrgema määraga, kui seda oli intress. Kodulaenu lepingutes on kasutusel enamasti seadusejärgne viivisemäär, mis alates 1. jaanuarist 2025 on 11,15%.