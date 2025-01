Lidl Eesti investeerib töötajate palgatõusu ligi 1,1 miljonit eurot

Lidl Eestit on tunnustatud ka ühe Eesti parima tööandjana, pälvides juba kolmandat järjestikust aastat Top Employer tunnustuse. Üle Euroopa on Lidl Top Employer Europe tiitli võitnud juba kaheksa korda.

„Lidli meeskond on meie ettevõtte suurim vara. Oleme täpselt nii edukad, kui pühendunud on meie töötajad. Oleme andnud oma töötajatele lubaduse pakkuda valdkonna keskmisest kõrgemat palka ja kavatseme sellest ka kinni pidada. Arvestades nii elukalliduse tõusu kui ka turusituatsiooni, oleme otsustanud uuel aastal tõsta poetöötajate palka,“ selgitas Lidl Eesti juhatuse liige Liina Kippasto.

Kippasto märkis, et Lidli töötajatele pakutakse ka mitmeid hüvesid, mis aitavad neil oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt kanda: „Kõikidele töötajatele kehtib alates esimesest tööpäevast täiendav ravikindlustus, lisaks maksame pühendumustasu ja hüvitame transpordikulusid, pakume spordikompensatsiooni ja tasume haigushüvitist alates teisest haiguspäevast. Alates eelmisest aastast on sünnipäeva puhul võimalik võtta vaba päev. Need on vaid mõned näited meie hüvede loetelust.“