Eedu lugu – unikaalne linnak ühendab hariduse ja ettevõtluse

1 + 1 = 4

Kinnisvaraarendus on vaid raam, mille sisse koonduvad uued teadusmahukad ning üksteist täiendavad resoneerivad ärid – alates kiirenditest kuni investeerimisfondideni. Linnaku kolmandale korrusele tuleb paindlike võimalustega inkubaator alustavatele ja kasvavatele iduettevõtetele, toetamaks nende järgmist arenguhüpet. „Siit võib saada igal aastal tõuke arenguks ja kasvuks üle saja ettevõtte. Eedu on avatud keskkond, seda ka teistele õppeasutustele nii Eestist kui ka väljastpoolt,“ räägib kantsler tulevikuplaanist.

„Alustavale ettevõttele on kogemuse ammutamine ning teooria ja praktika omandamine väärtuslikum kui kulude kokkuhoid. Noorel ettevõtjal napib sageli enesekindlust ja enamik muresid on omasugustega sarnased – kuidas arendada ärimudelit, siseneda suurtele turgudele või kaasata kapitali. Siit saab vajaliku stardihoo ja toe ideede elluviimiseks. Kogenud õppejõud ja pikaajalised ettevõtjad on valmis jagama nii nõu kui ka julgust,“ tutvustab Metro Capitali partner, EBS-i vilistlane Madis Brjantsev Eedu linnaku ideed.

Eedu tuleb õigel ajal

„Oleme jõudmas ajastusse, kus väga hea kvaliteediga saab õppida kõike ja kõikjal. Tehisintellekt ja globaalsed online-õppimisvõimalused mõjutavad oluliselt kõiki ülikoole, sealhulgas EBS-i. Õppuri valikud on hüppeliselt paranenud ja ootused kasvanud. Asjale tuli läheneda talupojamõistusega – leida põhjuseid, miks tulla kooli, kui haridus on veebis kättesaadav nipsust ja tasuta. Paik, kus kohata sarnaste väärtustega ettevõtlikke inimesi, on peamine põhjus, miks siia õppima asuda, tööle tulla või üritusi külastada,“ kinnitab Habakuk. Tema sõnul toimub väärtusloome just siis, kui sarnases arengufaasis ettevõtjad üksteisega suhtlevad. „Kui ärist saab kasvuettevõte ja tööl on üle kümne inimese, on aeg pesast välja lennata,“ lisab ta.